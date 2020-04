Predpoveď klimačasia

Marec 2020 bol druhým najteplejším marcom od začiatku vedenia záznamov v roku 1880. Tým prvým bol marec 2016.

Je takmer isté, že sa rok 2020 zaradí k piatim najteplejším rokom v histórii merania a v tejto chvíli má sedemdesiatpercentnú šancu stať sa najteplejším vôbec.

Teplejšie ovzdušie a teplejšie oceány spôsobujú menej stabilné počasie a teda väčšiu šancu prírodných katastrof (respektíve prírodných úkazov, ktoré viac ako veľmi narušujú život ľudstva - toho parazitického lišaja tesne na povrchu planéty).

Tento rok nás príroda nešetrí. Od začiatku roku 2020 Spojené štáty zažili 25 tornád, z ktorých jedno dosiahlo až stupeň 4 (z 5) Fudžitovej stupnice a zabilo 25 ľudí.

Austrália si prežila niekoľko mesiacov ničivých ohňov, ktoré vyprodukovali milióny ton oxidu uhličitého. Keďže les zhorel, chvíľu to potrvá, než sa absorbuje. Odhad hovorí, že ohne zabili viac ako miliardu divožijúcich zvierat. V tomto čísle nie sú zahrnuté netopiere, žaby, hmyz a iné bezstavovce. Zvieratá sa nestali len priamymi obeťami ohňa, ale aj následného hladomoru, nedostatku prístrešia a útoku dovezených predátorov, ktorí prišli na zhoreniská loviť. Predpokladá sa, že niektoré ohrozené druhy počas požiarov vyhynuli.

Európou sa vo februári prehnali tri silné víchrice za sebou. Tá tretia, zvaná Dennis, patrí k najsilnejším extratropickým cyklónom, aké boli kedy zaznamenané.

Víchrice vstúpili do môjho života s prudkou razanciou, ako sa na takéto vetry patrí. Na konci Novembra roku pána 2004 sme sedeli s kamarátom v stopäťdesiatročnej drevenici pod vrchom Šíp a popíjali čaj (alebo niečo iné). O pol ôsmej nám začali cengať telefóny. Bolo to v čase večerných správ, kedy naši rodičia zasadli k žiariacemu zdroju poznania. Volali, aby nám oznámili, že sa na nás valí orkán. Pamätám sa, ako sme skusmo skúšali klady prastarej konštrukcie, či to dá a snažili sa odhadnúť, či tie stromy na kraji lúky dočiahnu až k našej chalupe, keď padnú.

Orkán. Vtedy som to slovo počula prvýkrát. Netušila som, že Európu môže zasiahnuť taký silný vetrisko. Paradoxom bolo, že som sa len dva týždne predtým vrátila z Floridy, kde som prežila päť "slabších" hurikánov a videla vzduchom lietať veci, ktoré by za žiadnych okolností lietať nemali. Myslela som si, že som na uragány expert.

Jej meno bolo Alžbeta. Vtedy nás obišla. Chalupa, stromy na lúke aj my stojíme dodnes. No na Horehroní sa rozdúchala až do rýchlosti 230 km za hodinu a všetky smreky padli.

Vietor fúka. A bude fúkať ešte viac. Vedci celosvetovo zaznamenávajú znížený počet opelených kvetov a menej včiel. Súdia, že v tom má prsty aj vietor. Pretože včelám sa v ňom sakramentsky zle lieta. Blíži sa apokalypsa a jej soundtrack, to je to fičanie vetra za oknom. Je všeobecne známe, že sme sme poslednou generáciou, ktorá môže znížiť otepľovanie planéty pod 1.5 stupňa Celzia a zabrániť koncu sveta, ako ho poznáme. Zatiaľ sa nám darí striedavo oblačno.

Je veľmi ťažké vidieť a cítiť zodpovednosť za celú planétu a jej ekosystém. Človek je tvor lokálny a jeho starostlivosť je väčšinou obrátená k veciam a udalostiam, ktoré dokáže obsiahnuť zmyslami. No aj keď sme zatvorení v domoch a múry nás pred počasím dobre chránia, nie sme úplne odpojení a zmeny sme zaznamenali všetci. Cítime ten jeden stupeň oteplenia a uvedomujeme si, že snehy môžu zostať lanské navždy. Toto vnímanie, posledná nitka, ktorou sme napojení, je našou nádejou.

